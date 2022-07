Berti svela: “Dovevo cambiare marciapiede per non prenderle dai milanisti”

"Il Derby di Milano è sempre stata una partita sentita. Sono sempre stato il più insultato dai milanisti, l’unico! Perché ero il più pericoloso in quegli anni del Milan stellare. Ma qualche gol gliel’ho fatto… Il modo di dire “Meglio sconfitti che milanisti” l’ho creato io, dopo una sconfitta in Coppa Italia per 3-0 (ride, ndr). A quei tempi era pericoloso uscire per strada a Milano. Qualche sputo l’ho preso e non solo. Era meglio evitare le risse, però. A volte ero costretto a cambiare marciapiede per evitare di prenderle dai milanisti… Adesso va un po’ meglio!". Milan, dal Chelsea la nuova idea per la difesa: le ultime news di mercato