Berlusconi: “Monza in Champions? E’ stata solo una battuta” | News

Silvio Berlusconi, Presidente del Monza, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della partita persa contro il Torino

Enrico Ianuario

Silvio Berlusconi, Presidente del Monza, è stato intercettato dalla stampa presente all'U-Power Stadium. Queste le dichiarazioni del numero uno del club brianzolo riportate da 'TMW'.

Sull'obiettivo del club: "In 110 anni il Monza non è mai stato in serie A, ci metteremo un po' ad abituarci al livello della massima serie. Abbiamo cercato di rinforzare la squadra, qualcosa di buono si è visto. Speriamo di non sfigurare, l'obiettivo vero è quello di mantenere la categoria".

Se ci saranno altri acquisti: "Ne abbiamo fatti 13 di acquisti, e io sono quello che paga. Basta, non possiamo fare altro. Avevamo un gran colpo, ma è è sfumato. I grandi campioni non vengono in una squadra che fa per la prima volta la serie A, abbiamo avuto una chiacchierata con un giocatore, ma più per simpatia. Non abbiamo neanche fatto l'offerta".

Sulla differenza con la prima volta con il Milan: "Non lo so, sono vecchio ormai non me lo ricordo più. Come presidente di club calcistico sono ancora il presidente che ha vinto di più nel mondo del calcio. Questa è una medaglia che nessuno è riuscito a togliermi".

Berlusconi sul bel gioco: "Il Monza deve migliorare, era solo la prima in campo. Tre dei giocatori schierati li abbiamo tesserati ieri, li abbiamo mandati in campo subito perché si erano allenati benissimo con i loro precedenti club, ma il Monza deve migliorare parecchio".

Se la Champions è un sogno per il Monza: "No dai, è stata solo una battuta".

Su cosa ha detto alla squadra dopo la sconfitta con il Torino: "Che bisogna crederci. Chi ci crede combatte, supera ogni ostacolo e vince. Io ci ho sempre creduto ed ho vinto".