Berlusconi: “Il calcio non è urgenza ora, meglio ripartire dopo l’estate”

ULTIME NEWS – Il tema sulla ripresa del calcio è uno tra i più dibattuti del momento. In tal senso ha detto la sua l’ex Presidente del Milan Silvio Berlusconi. L’attuale patron del Monza, in collegamento con ‘Porta a Porta’, ha spiegato la sua posizione in merito a questo delicato argomento: “Sono un uomo di sport e quindi non sarò io a sottovalutare il valore del calcio, pero’ adesso mi sento di dire che calcio non e’ un’urgenza. Non credo che riaprire il campionato sia una soluzione, giocare a porte chiuse e’ triste e comunque c’e’ il contatto fisico dei giocatori. Quindi meglio riparlarne dopo l’estate“. Intanto ecco la posizione del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, continua a leggere >>>

