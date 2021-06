Berlusconi: “Complimenti ad Inter e Milan per Scudetto e Champions”

Silvio Berlusconi, Presidente del Monza, ha rilasciato un'intervista a 'Il Giornale'. Ha parlato dei brianzoli ma anche delle milanesi

Silvio Berlusconi, Presidente del Monza, ha rilasciato un'intervista a 'Il Giornale' oggi in edicola. "Il Monza ha fatto bene e farà ancora meglio - ha detto il leader di 'Forza Italia' -: il progetto Serie A rimane l'obiettivo della squadra e della società. È stato uno strano campionato, falsato dall'assenza di pubblico. Però voglio fare i complimenti all'Inter, da milanese, per il campionato vinto con un magnifico girone di ritorno e al mio Milan per essere ritornato finalmente in Champions League".