Bergonzi: “Rigori? Quest’anno si torna all’antico. Vi spiego tutto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato delle novità nelle regole arbitrali che ci saranno nella Serie A 2020/2021.

Queste le parole di Bergonzi: “Rigori? Lo scorso campionato ne abbiamo visti troppi, seppur in un campionato particolare per tutti. Nicola Rizzoli, per questa stagione, ha dato indicazioni chiare ai suoi uomini. Penso si tornerà un po’ all’antico guardando se il braccio va verso il pallone, e non viceversa”.