Bergomi: “Fatico a capire certe prestazioni del Milan in Serie A”

L'opinionista sportivo Giuseppe Bergomi è intervenuto negli studi di Sky e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento di forma di Rafael Leao, spostando in seguito l'attenzione sulla discontinuità del Milan. L'ex difensore ha sottolineato come faccia fatica a capire certe prestazioni in Serie A del Diavolo, a fronte di ottime risposte in Champions League. Di seguito le sue parole a riguardo.