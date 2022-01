Bergomi: “Il Milan è ancora in corsa per lo scudetto. Kjaer manca tanto”

Beppe Bergomi, ex calciatore e oggi opinionista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul campionato e sul Milan

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio' durante la trasmissione 'Stadio Aperto', Beppe Bergomi ha parlato del campionato e del Milan. Queste le sue parole.

Sul campionato: "I numeri dicono che l'Inter è favorita ma per me è ancora tutto aperto con Milan e Napoli, e in più non terrei fuori neanche la Juventus. Stanno facendo quella che io chiamo una rimonta silenziosa".

Sulla reazione del Milan nei confronti di Serra: "Sono stati bravi. Ultimamente fanno le cose per bene e non si sono fatti sopraffare dall'emotività: era una partita giocata male e non a caso Pioli ha parlato di colpe al 50-50. L'arbitro, poi, ha chiesto subito scusa: di più che doveva fare? Tutto l'ambiente per me ha reagito bene".

Su quanto manca Kjaer al Milan: "Tanto, all'interno di un gruppo c'è un capitano ma tanti leader. Lì dentro lui comandava, mai l'avevamo visto giocare con questa personalità e determinazione. Sì, la rosa è corta, ma quando costruisci una squadra quanti centrali vuoi avere? Io poi a gennaio intervengo se, come l'anno scorso, c'è il Tomori di turno. Se c'è da prendere per prendere, allora anche qui sto con Maldini".

Se il Milan può lottare ancora per lo scudetto: "Sì, anche se nelle prossime due partite si gioca tanto. Se dopo aver giocato il derby e il Napoli, l'Inter fosse ancora davanti, a quel punto sarebbe già un po' in discesa. Però il Milan è ancora in corsa, così come il Napoli. Al completo è forte". Milan, le top news di oggi: proposto Caleta-Car. Ultime su Pellegri.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI