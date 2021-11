Bergomi: “Forza del Milan è trovare una chiave diversa per vincere le gare”

Beppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter e opinionista di Sky Sport, ha espresso il suo pensiero sul Milan: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Giuseppe Bergomi ha speso delle parole sul Milan, prossimo avversario dell'Inter. Queste le sue parole. "Il Milan ha vinto 10 partite su 11 e non si può pensare di vincerle tutte bene. I rossoneri hanno portato a casa anche partite sporche: la forza di questa squadra è trovare sempre una chiave diversa per vincere le partite e ha fatto crescere i giocatori di secondo piano".