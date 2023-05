Bergomi: “De Ketelaere ha fatto fatica, ma non farei i processi al Milan”

Se si aspettava un Inter così arrembante contro il Milan: "L'Inter sta bene, e quando stai bene e hai esperienza, puoi fare certe partite. Non mi ha sorpreso quindi. Dipende sempre dal momento in cui tu vai a trovare l'avversario. Chi in attacco contro il Manchester City? Dzeko e Lautaro ad ora sono i titolari, però Lukaku è in ripresa e può ancora fare di più, può essere un'arma importantissima".

Se il mercato del Milan è stato deludente:"E' come viviamo noi il calcio. L'anno scorso hanno esaltato il lavoro del Milan, ora quando i risultati non arrivano si evidenzia il fatto che il Milan ha avuto poco da chi è arrivato dal mercato. Però le idee erano giuste, prendere i giocatori che sono in ascesa è fondamentale secondo me. Sui giovani però tante volte devi avere la pazienza di aspettare. De Ketelaere ha fatto veramente fatica, ma non farei processi al Milan. Brucia perché il ko è arrivato contro l'Inter, ma dobbiamo considerare che è arrivato in semifinale di Champions League".