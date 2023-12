Bennacer: “Voglio raggiungere ancora tanti obiettivi con il Milan”

Ismael Bennacer , centrocampista rossonero, ha concesso una lunga ed interessante intervista a 'SPORTbible', soffermandosi sul suo presente al Milan, sul passato all' Arsenal e non solo. Ecco, dunque, tutte le sue parole.

Su un possibile ritorno all'Arsenal: "È vero che l'Arsenal è tra i club che mi stanno a cuore. Arsenal e Milan hanno molte similitudini in termini di organizzazione e di fatto che sono club familiari. La Premier League è una competizione molto importante e chiunque vorrebbe giocarci. Ma il Milan è anche un club enorme e mi sento molto, molto felice qui. Sono uno a cui piace avere sempre degli obiettivi per il futuro, ma ci sono tante cose che voglio ancora raggiungere con il Milan. Vedremo. L'Arsenal è sicuramente una grande squadra, con una grande filosofia, che si è evoluta con alcuni grandi giocatori. Ma come ho detto io e il Milan siamo molto, molto felici. Prima di tutto voglio essere pronto per il Milan e per me stesso".