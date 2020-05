Bennacer: “Mezzala o regista? Ecco dove preferisco giocare”

MILAN NEWS – Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista a SportWeek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Il centrocampista algerino ha parlato anche del suo ruolo in campo: con la maglia rossonera fa il regista, mentre in nazionale gioca mezzala. “Vero. In Algeria gioco un po’ più libero, ma per me la posizione non conta. A me piace giocare maggiormente davanti alla difesa, mi assegna delle responsabilità che mi piace prendere”, ha dichiarato l’ex numero 10 dell’Empoli.

