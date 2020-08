Bennacer: “Ibrahimovic chiede di essere sempre perfetti: lo cerco molto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ismaël Bennacer, classe 1997, regista franco-algerino del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘The Athletic‘. Queste le dichiarazioni di Bennacer sul compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic.

“Lui chiede di essere perfetti sempre, se sei intorno a Zlatan non puoi commettere errori. Ti rende un giocatore migliore. Quando lui vuole la palla, non gliela passo, altrimenti avrà più tocchi di me (ride, n.d.r.). Scherzo. Quando hai in campo un giocatore come lui, cerchi di fargli avere la palla più velocemente possibile anche se ci sono altre soluzioni”.

"Siamo sulla stessa lunghezza d'onda, io gli do la palla così lui può fare quello che vuole. Lo cerco molto", ha concluso Bennacer su Ibrahimovic.

