Bennacer: “Derby? Potevamo fare meglio, ma fatta una bella prestazione”

In vista del match di Champions League contro il Salisburgo, Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni di 'Sportmediaset' anche del derby vinto ieri contro l'Inter. Queste le dichiarazioni del centrocampista del Milan: "Ogni partita è una battaglia, ma il derby ancora di più. È uno stimolo in più e vincere è qualcosa per cui non ci sono parole, incredibile. Abbiamo fatto tutto bene sul campo, potevamo fare meglio ma abbiamo offerto una bella prestazione. Ora dobbiamo andare avanti e lavorare tanto".