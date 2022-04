Benitez: “Scudetto? Vincerà chi mantiene la testa. Tifo per il Napoli” | News

Rafa Benitez, ex allenatore di Napoli e Inter tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla lotta scudetto in Serie A

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Rafa Benitez ha espresso il suo pensiero sulla lotta scudetto in Serie A. Queste le dichiarazioni dell'ex allenatore di Napoli e Inter: "Il Milan ha fatto e sta facendo un campionato fantastico, stanno facendo molto molto bene, ora ha un po' difficoltà nel fare goal. L'Inter, dopo aver lasciato l'Europa, sarà concentrata solo sul campionato e Spalletti sta facendo un grande lavoro. Tutte e tre hanno un calendario simile. Vincerà chi mantiene la testa: anche se si pareggia o si perde una partita, bisogna subito ripartire. Tifo Napoli, hanno tante opportunità in attacco". Milan, le top news di oggi: esclusiva Ventura, ultime su Ibrahimovic.

