Benitez: “Chi ha Leao se lo gode! Il Milan può tranquillizzarsi se…”

Rafael Benitez , allenatore storico del Liverpool che in Italia ha allenato anche Napoli e Inter , ha parlato in una luna intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Argomento la Champions League 2024-25. Il Milan sta viaggiando dopo le prime due sconfitte contro il Leverkusen e Liverpool , sono arrivate cinque vittorie di fila. Ecco il pensiero sui rossoneri.

Gli argomenti di questa Champions League

«La strepitosa Atalanta: può entrare tra le prime otto e lo meriterebbe per tutto quello che ha fatto in questo tempo. La possibilità che Milano porti le sue due squadre agli ottavi come nessun’altra grande città, un segnale forte direi. Infine, il crollo insospettabile del Manchester City ma anche del Bayern».