Benevento, Inzaghi: “Coronavirus, fermiamo tutto. Non ha senso più nulla”

NEWS SERIE B – Filippo Inzaghi, classe 1973, tecnico del Benevento ed ex giocatore ed allenatore del Milan, ha parlato in merito l’emergenza della diffusione del coronavirus nel nostro Paese: un’epidemia che rischia di fermare anche la normale attività sportiva a tutte le categorie.

“Onestamente faccio fatica a parlare di calcio”, ha sottolineato Inzaghi, così come riportato dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘, evidenziando come i suoi ragazzi, che conducono il torneo di Serie B con 20 punti di vantaggio sul Crotone secondo in classifica, meritino di tornare in campo non a porte chiuse, ma soltanto quando lo stadio sarà pieno di tifosi festanti per l’imminente promozione del Benevento.

“Spero che ci facciano capire cosa sta succedendo e che fermino tutto perché così non ha senso più nulla”, ha incalzato Inzaghi, rimarcando come, nonostante gli ottimi risultati dei sanniti in campionato, i ragazzi non riescano a godersi niente per via della minaccia del contagio del coronavirus. “La salute viene prima di tutto, il calcio deve tornare quando sarà il momento giusto”, ha concluso Inzaghi.

Un suo ex compagno di squadra in rossonero, Massimo Ambrosini, si è espresso invece così sulla questione:

