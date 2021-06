Benatia svela: “In passato contatti con il Milan. L’Italia mi manca”

Mehdi Benatia, difensore attualmente svincolato, ha svelato alcuni contatti avuti con il Milan in passato. Queste le dichiarazioni

Dopo l'ultima esperienza con la maglia dell'Al Duhail, Mehdi Benatia è attualmente svincolato. Il difensore marocchino ha ammesso di aver avuto alcuni contatti con il Milan in passato. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'TuttoJuve.com': "L'Italia mi è sempre mancata. Io e la mia famiglia amiamo tutto di questo paese, in passato ci sono stati contatti con la Juventus e con il Milan. Vediamo se c'è ancora qualche squadra che è in grado di fornire il giusto stimolo, di certo la passione e la voglia non mi mancano affatto. E le gambe girano ancora bene. Il mio futuro? Sinceramente non so ancora dove sarà. Per ora mi godo le vacanze". Paolo Maldini sfida il Napoli: un giovane trequartista nel mirino del Milan