Benatia: “Massara persona speciale, guardate cosa sta facendo al Milan”

L'ex calciatore Mehdi Benatia ha parlato dei migliori dirigenti presenti in Italia. Le parole su Frederic Massara sono al miele. Il marocchino ha collaborato con il direttore sportivo rossonero ai tempi della Roma. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Retesport': "Sabatini è uno dei migliori in Italia, con Massara, hanno fatto un lavoro straordinario, sono persone speciali, guardate ora Massara e Maldini al Milan, non era ovviamente colpa loro, ma della proprietà".