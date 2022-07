Bellanova: “Interista fin da bambino, ma devo ringraziare il Milan”

Raoul Bellanova, esterno dell'Inter, torna a parlare della sua fede calcistica tirando in ballo anche il Milan, con cui ha fatto le Giovanili. Il calciatore arrivato dal Cagliari ha concesso un'intervista a DAZN. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Sono interista fin da piccolo nonostante abbia giocato al Milan. Me la ricordo bene la foto con la maglia rossonera, avevo sei anni e a quell'età fai le cose senza pensarci: tifo Inter fin da bambino. Ma il Milan devo solo ringraziarlo - sottolinea Bellanova -, se sono qua è grazie a loro che hanno creduto in me, non negherò mai quello che hanno fatto nei miei confronti". Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.