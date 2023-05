Behrami: “Per me il Milan dovrebbe giocare sempre con la squadra tipo”

Intervistato dai microfoni di DAZN, nel pre-partita di Milan-Lazio , Valon Behrami ha parlato delle prestazioni dei rossoneri e dei vari turnover attuati da Stefano Pioli : "Pioli ha capito che quel tipo di turnover non ha portato quel tipo di risultati. Quando è fatto di cose tante rotazioni non porta buoni risultati. Può vincere con la Cremonese con le seconde linee, ma può pareggiare o perdere".

L'ex giocatore della Lazio ha poi concluso: "Il Milan due non è così superiore. Tutto questo ti porta a dovere mettere quasi tutti i calciatori e spendendo energie mentali. Per me dovresti giocare sempre con la squadra tipo, quando ne cambi tanti l'equilibrio non lo trovi mai". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>