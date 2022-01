Beaumelle: “Milan, non perdere Kessié. E’ un po’ Gullit e un po’ Seedorf”

Patrice Beaumelle, Commissario Tecnico della Costa d'Avorio, ha rilasciato delle dichiarazioni sul centrocampista del Milan Franck Kessié

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Patrice Baumelle ha parlato di Franck Kessié. Queste le parole del Commissario Tecnico della Nazionale ivoriana: "Kessié? Milan, è il motore della tua Ferrari, non perderlo. È un po' Gullit e un po' Seedorf, lo vidi per la prima volta nel 2014 e me ne innamorai. Giocava centrale difensivo, era il capitano dell'Under 20. Un talento". Milan, le top news di oggi: Theo, rinnovo vicino. Kessié prolunga?