Bazzani: “Non credo che a Londra il Milan possa stare troppo dietro”

Fabio Bazzani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'approccio tattico che potrebbe avere il Milan con il Tottenham

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Bazzani ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match tra Tottenham e Milan . In modo particolare l'ex calciatore ha voluto dare un proprio parere su come si schiererà tatticamente il Diavolo. Di seguito le sue parole.

Tottenham-Milan, le parole di Fabio Bazzani

"Milan offensivo? Non dipende da chi metti in campo ma da come interpretano la partita. I giocatori sono sempre quelli, tutto quindi dipende dalla strategia che adotterà Pioli. I tre difensori dietro danno un segnale di più copertura, ma non credo che il Milan a Londra possa stare troppo dietro, perché più ti porti l'avversario dietro e più rischi qualche ingenuità".