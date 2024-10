Jacobelli: “Il Milan meritava di pareggiare, ma se concedi un tempo…”

Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per parlare delle ultime partite in Champions League. Non può mancare il comment su Bayer Leverkusen-Milan. Il Diavolo ha perso 1-0 grazie alla rete di Boniface. La differenza dei rossoneri dal primo minuto fino al gol preso, e quello visto dopo è abissale. Un'altra squadra, che alla fine si meritava il pareggio. Fino al gol del Bayer, i rossoneri sembravano non poter uscire dalla pressione costante. Poche occasioni e tanta fatica. Il gol dell'attaccante nigeriano sembrava potesse stappare una partita a senso unico, il Milan invece ha reagito. Ecco il pensiero di Jacobelli: