Bayer Leverkusen-Milan, Ferrè: “La squadra si sta Fonsechizzando”

Credo che al di là di questo, magari più coraggio...Fonseca ama tenere più il pallone il Milan l'ha tenuto poco. Poi nel secondo tempo ha prodotto, magari ha riempito poco l'area, ma comunque ha fatto 5 tiri in porta dall'area di rigore, tutti praticamente, anche i più pericolosi che non erano in porta. La fotografia della partita, al di là dell'episodio, il Milan che continua a stupire in positivo, a mio parere, in un campo difficile, la continuità di prestazione credo la debba trovare, ed è per questo che cambia poco." LEGGI ANCHE: Milan, se manca Morata è un mezzo disastro: Alvaro è insostituibile