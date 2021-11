Bartoletti: “Il Milan poteva avere quattro punti in più in Champions”

Il giornalista Marino Bartoletti ha parlato del cammino in Champions League del Milan. C'è malinconia, ma anche tanti rimpianti

Il giornalista Marino Bartoletti ha parlato del cammino in Champions League del Milan. C'è malinconia, ma anche tanti rimpianti. Queste le dichiarazioni dagli studi di 'Sky Sport': "Vedere il Milan in fondo alla classifica con un punto fa un po' di malinconia. Avrebbe potuto avere quattro punti in più e di conseguenza quattro punti in meno per gli avversari. Se non ce la faranno a passare il turno, i rossoneri ripiegheranno sul campionato. Le cose si complicherebbero con l'Europa League". Segui con noi il live di Atlético Madrid-Milan di Champions League