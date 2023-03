Barros Schelotto: “Retegui ha grande prestanza fisica e personalità”

"Retegui ha una prestanza fisica notevole e un’attitudine al lavoro immensa. Ora è anche più tranquillo sotto porta. Ha potenza, fisco, è ambidestro e ha personalità. L’Italia, al di là di Immobile, non ha un 9 come Retegui".

"Questa convocazione gli aprirà le porte di un club europeo, ho sentito parlare del Milan. È un 9 di potenza: per l'Italia sarà ottimo, può tranquillamente giocarsela per il fisico che ha e per la grinta. Chi ricorda? Come stile Vieri, ma Bobo era più potente e mancino. Mi ricorda Simeone del Napoli con più garra o Luca Toni del 2006", ha concluso Barros Schelotto.