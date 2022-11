Baresi: “Il mio primo ricordo di Milanello e del debutto in Serie A”

Franco Baresi, ex capitano del Milan ed oggi vicepresidente onorario del club rossonero, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola (LEGGI QUI LA VERSIONE PIÙ COMPLETA). Baresi, che ha giocato nel Diavolo per venti stagioni, dal 1977 al 1997, ha ricordato due episodi delle sue primissime volte in rossonero.