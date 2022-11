Baresi: “Milan, la mia seconda famiglia: ho sempre cercato stabilità”

Franco Baresi, ex capitano del Milan ed oggi vicepresidente onorario del club rossonero, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola (LEGGI QUI LA VERSIONE PIÙ COMPLETA). Baresi è rimasto nel Milan per oltre vent'anni da calciatore e, successivamente, ha fatto l'allenatore e il dirigente rossonero.