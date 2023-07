Barcellona, Laporta: “Avevamo un accordo con Guler. Poi il Real Madrid…”

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad Arda Guler, ex obiettivo del Milan

Le parole di Joan Laporta su Arda Guler

"Avevamo un accordo con Arda Guler ed eravamo pronti a pagare 17,5 milioni di euro al Fenerbahce. Ma poi altri club come il Real Madrid si sono inseriti e hanno offerto di più e noi non potevamo entrare in un'asta".