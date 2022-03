Balotelli: “Italia fuori dal Mondiale? Anche io ho perso un’opportunità”

Mario Balotelli, ex calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'eliminazione dell'Italia dal Mondiale

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Mario Balotelli ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Nazionale e non solo. Questo il suo intervento.

Balotelli sulla sconfitta contro la Macedonia: "La sconfitta dell'Italia ha fatto male a tutti. Anche io sono stato molto male. Non è solo la mancata convocazione contro la Macedonia. Col Mondiale a dicembre, la possibilità di tornare in nazionale c'era comunque. Non è che le porte erano chiuse: ho perso un'opportunità importante anche io. Fa davvero male vedere l'Italia fuori dal Mondiale"

Se si è sentita la sua mancanza: "Io manco quando si perde (ride, ndr). Prima della partita nessuno lo pensava, dopo è troppo facile dirlo. Con la Macedonia ci sono state tante occasioni e io sotto porta sono bravino. Però le partite così non le vinci mettendo dentro questo o quel giocatore. Non è che se c'era Mario vincevamo. Però c'erano buone possibilità per fare un gol".

Se è giusto che l'Italia riparta da Mancini: "Non l'ho sentito, ma gli voglio comunque bene. Sono felicissimo che rimanga. Ha vinto un Europeo. Ci sta la delusione e la tristezza della gente, ma Roberto Mancini è l'allenatore che ha fatto vincere un Europeo. Ha fatto un grande lavoro e sono felice che continui sulla panchina azzurra".

Su come l'ha presa Montella per via della non convocazione: "C’è rimasto male tantissimo per la mancata convocazione - spiega -, credeva di meritarla. Deve essere quello il suo obiettivo. Mario è un ragazzo genuino e sincero, il suo problema è che cambia spesso idea. Ma mi trovo bene, parlo tanto con lui. È uno dei 5 più grandi talenti che io abbia mai allenato".

Sul campionato turco e se desidera tornare a giocare in Italia: "Giocare in Turchia era proprio una bella sfida. Ne ho accettate tante nella mia vita e questa mi sta piacendo parecchio. In Turchia sono molto leali e attaccati alle squadre che tifano. Ti trattano in una maniera fantastica. Montella? È bello essere allenato da lui. Da piccolo vedevo le sue partite e un ex attaccante può aiutarmi molto e darmi tanti consigli". Infine, un commento sulla Serie A e la voglia di tornarci, un giorno: "È bello vedere questo rush finale. Spero lottino tutte e tre fino alla fine, poi vinca il migliore. Tornare in Serie A? Si capisce dal sorriso". Milan, le top news di oggi: il futuro di Ibrahimovic e Brahim Diaz.

