Ballesta (ex Atl. Madrid): “Nel 2000 vicinissimo al Milan, poi presero…”

CALCIOMERCATO MILAN – Salvador Ballesta, non molti lo ricorderanno, è stato un attaccante spagnolo – classe 1975 – che a distanza di anni ha rivelato un retroscena sulla vicinanza al Milan. Segnò 27 gol nella stagione 1999/2000 con la maglia del Racing Santander che gli valsero il titolo di Pichichi (capocannoniere della Liga), superando grandi calciatori del calibro di Milosevic, Raul, Ronaldo e Rivaldo. Proprio in quell’anno fu nel mirino del Milan.

“Nessuno si aspettava che un calciatore del Racing Santander, club umile sia per le risorse che per la rosa della squadra, potesse raggiungere quei numeri. Dopo quella stagione, tutta l’Europa venne a conoscenza del mio valore – ha rivelato a europacalcio.it – Con il Milan era tutto formalizzato, mancava solo la mia firma. Poi presero un altro spagnolo con un trasferimento che mi sorprese”. Si trattò di Jose Mari, che il Milan acquistò dall’Atletico Madrid per 19 milioni di euro.

