Ballardini: “Piatek grande attaccante. Al Milan qualcosa si è rotto”

NEWS MILAN – Davide Ballardini, ex allenatore del Genoa, è intervenuto a “Stadio Aperto” su TMW Radio per commentare vari temi: tra questi il rendimento di Krzysztof Piatek con la maglia del Milan in questa stagione. “Quando arrivò a Genova, tutti abbiamo visto in lui qualcosa di speciale. Segnò sempre nelle prime 8 partite, poi non so cosa è successo al Milan quest’anno. Quando si trasferì, a gennaio dell’anno scorso, a Milano stava continuando a fare bene poi qualcosa evidentemente si è rotto, ma per me rimane un grande attaccante”. Tapiro d’oro ieri sera a Zlatan Ibrahimovic: ecco le sue parole>>>

