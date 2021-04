Baiocchini: “SuperLeague grande opportunità per il Milan” | News

Le ultime notizie sul Milan. Manuele Baiocchini ha parlato del Milan, uno dei 12 club fondatori della SuperLeague: ecco le sue parole

Manuele Baiocchini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del Milan, uno dei 12 club fondatori della nuova Super League. Queste le parole del giornalista. "In casa Milan si attende di capire quali saranno le indicazioni che i membri della Super League daranno. La società non prenderà altre posizioni ufficiali dopo il comunicato di questa notte. Le altre comunicazioni verranno concordate con gli altri undici membri della Super League. I rossoneri comunque vogliono concentrarsi sul campo in questo finale di campionato, ma ovviamente è una grande opportunità. Il Milan fa parte dei fondatori della Super League per il grande blasone e per la storia di 121 anni”. Intanto Ceferin, presidente dell'Uefa, attacca Gazidis. Ecco cosa ha detto.