Baiocchini: “Milan? Momento pessimo. Su Conceicao rivelo che…”

Intervenuto a Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato del Milan dopo la sconfitta contro il Bologna nel match di recupero in campionato: "Ripetiamo spesso che il Milan deve rialzarsi in questa stagione, magari si rialza per qualche settimana, ma ecco poi che arriva un nuovo crollo. Questo sembra essere uno dei momenti più bui della stagione del Diavolo. Conceiçao è quasi da due mesi alla guida del Milan: se nel primo mese, quando la squadra andava sotto, poi riusciva a rimontare e anche a vincere. Ora invece va sotto e non riesce a reagire. C'è un grande scoramento nell'ambiente".

Infine, il giornalista ha concluso: "Ieri è stata ribadita la fiducia a Conceiçao, ma il momento è davvero pessimo. Serve una reazione immediata prima di tutto, al di là di come finirà la stagione, con il quarto posto che appare ormai quasi impossibile. Il Milan deve guardarsi ora anche alla spalle, come per esempio dalla Roma che sta risalendo. E' un momento complicato, ma come dice Conceiçao tutti uniti per questo finale di stagione tra campionato e Coppa Italia. I tifosi stanno vivendo questo momento con un'indifferenza totale. Di solito durante la settimana c'è sempre qualche tifoso a Milanello e invece oggi c'è il deserto. I tifosi sono stanchi di tutte le vicissitudini vissute in questa stagione".