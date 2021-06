Baiocchini: ‘Leao e Rebic non certi di rimanere. Su Calabria e Romagnoli…’

Manuele Baiocchini ha parlato del futuro di alcuni calciatori rossoneri: tra questi Leao, Rebic, Calabria e Romagnoli

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato del futuro di alcuni calciatori del Milan e di un attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto il giornalista. "Non ci sono in giro tanti attaccanti svincolati a livello di Olivier Giroud. Gli altri attaccanti il Milan dovrebbe pagarli. Se i rossoneri faranno un investimento lo faranno per un giocatore più giovane, impostando una trattativa come fatto per Sandro Tonali. Non ho la certezza che Leao e Rebic rimarranno. Se dovessero arrivare offerte importanti il Milan ci farà un pensiero. Con una cessione importante, il Milan avrebbe più margine di manovra per muoversi più liberamente. Parte del tesoretto Champions verrà usato per riscattare Tonali e Tomori. Il Milan avrà un incontro con gli agenti di Davide Calabria in settimana perché la società non vuole arrivare con l’acqua alla gola come con i giocatori in scadenza adesso nel 2021. Per Romagnoli, se dovesse arrivare un’offerta importante, si pensa alla cessione".