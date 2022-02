Baiocchini: “Ibra verso il forfait. Buone notizie per Tomori, su Rebic…”

Manuele Baiocchini, inviato sul Milan di 'Sky Sport', ha parlato delle condizioni fisiche di Ibrahimovic, Rebic e Tomori in vista del derby

Non arrivano grandissime notizie da Milanello circa le condizioni fisiche di alcuni giocatori. Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Manuele Baiocchini ha parlato così al termine dell'allenamento mattutino. "Ibra ha continuato a lavora in palestra, si va verso il forfait a meno che domani non faccia tutto l'allenamento con la squadra, ma non ne ha fatto nemmeno uno da quando si è infortunato. Non avrà la maglia da titolare addosso, così come Rebic che ha svolto personalizzato sul campo senza prendere parte al lavoro con la squadra, dunque Giroud va verso la titolarità. L'unica buona notizia riguarda Tomori che per il secondo giorno di fila ha lavorato con il gruppo, anche se non tutto l'allenamento, questo significa che potrebbe essere quantomeno convocato per la sfida contro l'Inter". Milan, il vice Ibra grazie a Moncada: le ultime news di mercato >>>