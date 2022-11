Baiocchini: “Ibrahimovic? Credo possa tornare convocabile a fine gennaio”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Manuele Baiocchini ha parlato del recupero di Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole del giornalista: "Ibra partirà con la squadra e il Milan vorrebbe che fosse presente in questo ritiro per Dubai. Credo possa tornare convocabile per la fine di gennaio per dare una mano nella seconda parte di stagione". Maldini: "Rinnovo Leao? Non è stato possibile prima del Mondiale"