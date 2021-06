Baiocchini: “Calhanoglu non ha offerte oltre a quelle di Milan e Al Duhail”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Manuele Baiocchini ha parlato del futuro del centrocampista turco Hakan Calhanoglu

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato del futuro di Hakan Calhanoglu. Ecco cosa ha detto il giornalista sul fantasista turco. "L'offerta dell’Al-Duhail non ha pienamente convinto Calhanoglu. Ecco allora che il Milan sta riprovando a convincere il turco con l'offerta che aveva già fatto, ma con la certezza della Champions League in tasca. Non c'è molta fiducia, ma c'è qualche piccola speranza di convincere Calhanoglu, perché, ad ora, non ha altre offerte oltre quella del Milan e quella del club qatariota. Vedremo se ad Europeo iniziato spunterà qualche altra squadra oppure no". Paolo Maldini sfida il Napoli: un giovane trequartista nel mirino del Milan