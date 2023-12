Ex Milan, Baggio: “Maldini? Non voglio parlare per altri”

Sul perché lui, Maldini e Del Piero non fanno parte del mondo del calcio: «Mah, io sono sempre stato in giro, sempre via, viaggi, ritiri, partite. Poi ti rendi conto che la vita ti sfugge di mano, che il tempo vola. Arrivi a una certa età e cominci a fare i conti con il tempo. Io, non voglio parlare per altri, voglio vivere questi anni in modo semplice, facendo cose semplici, godendo le mie passioni con la mia famiglia, i miei amici. E rispettando il mondo del calcio, che mi ha dato tantissimo». LEGGI ANCHE: Tra Ibrahimovic, Donnarumma e Camarda. Bennacer si racconta a tutto tondo