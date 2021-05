Baggio: “Ibrahimovic come Totti, non vuole smettere. Io non vedevo l’ora”

Roberto Baggio, ex calciatore del Milan tra le altre, ha parlato della sua voglia di allontanarsi dal calcio. Al contrario di Ibrahimovic e Totti...

Roberto Baggio, ex calciatore del Milan tra le altre, ha parlato della sua voglia di allontanarsi dal calcio. Pensiero opposto a quello di Zlatan Ibrahimovic e Francesco Totti. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Repubblica': "In questo calcio sarei più competitivo perché gli attaccanti sono più protetti. Quelli che senza pallone si sentono appagati e felici sono dei falliti? Lasciare il calcio mi ha ridato vita e ossigeno. Stavo soffocando, troppo dolore fisico. ​Faccio la cosa più bella, sono a contatto con la natura. Spacco la legna, uso il trattore e la sera sono così stanco che mi gira la testa. Totti non voleva smettere, io non vedevo l'ora. Ibrahimovic è della stessa pasta di Francesco".