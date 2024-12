L’avvocato: “Il Milan rischia la penalizzazione? Sì, ma in un solo caso”

Su cosa indagheranno? E cosa rischiano Inter e Milan? "L’indagine del procuratore federale Giuseppe Chinè e della sua squadra verterà sulla verifica di eventuali violazioni del Codice di Giustizia Sportiva da parte di Inter e Milan e dei loro tesserati. Nel caso in cui fosse accertata la responsabilità oggettiva dei due club, le società potrebbero incorrere in sanzioni economiche (multa ammenda). Se invece le responsabilità accertate fossero invece più gravi (precisando che dalle dichiarazioni rese nell’indagine non emergono fatti rilevanti), non è da escludere che la Procura Figc possa chiedere anche la penalizzazione in classifica. L’indagine FIGC si concluderà massimo in 120 giorni".

"Milan e Inter non indagate, ma ..." — Ma di cosa potrebbero essere accusati i due club nel concreto? "Dato atto che Milan e Inter non sono indagate nell’indagine della Procura di Milano, i due club potrebbero comunque incorrere in una sanzione sportiva prevista dal combinato disposto degli artt. 25 e 27 del Codice di Giustizia Sportiva. Che si occupa di regolamentare i rapporti tra le società di calcio e il tifo organizzato circa la prevenzione dei fatti violenti, la distribuzione al pubblico di biglietti di ingressi, nonché di ogni disposizione in materia di pubblica sicurezza punita, e l’art 4 del Codice di giustizia sportiva che prevede sanzioni per chi viola i principi di “lealtà, correttezza e probità”, che potrebbe comportare l’applicazione di una sanzione pecuniaria".

"Per i fatti accertati nel indagine, le due società Inter e Milan non dovrebbero rischiare multe. Visto che dalle dichiarazioni rese al Procuratore Capo emerge totale estraneità ai fatti. Mentre per i tesserati qualora dovesse emergere rapporti con i capi ultras, rischierebbero la multa e 2-3 giornate di squalifica in base art. 25 CGS e art. 4 CGS avendo violato i principi di lealtà, correttezza e probità su cui si basa il sistema calcio".

"Contestualmente, per risolvere il problema alla radice, si è mossa la Commissione Parlamentare Antimafia. Che ha istituito un Comitato formato da otto membri di diversi partiti politici per individuare le strategie contro le pressioni criminali sugli ultras e migliorane la prevenzione. Che avrà il compito di sentire i dirigenti di Milan e Inter oltre ai vertici di Figc e Lega Serie A e stillare una relazione che verrà discussa in Parlamento".