Aubameyang: “Vittoria che ci dà fiducia, ora ci aspettano partite difficili”

Intervenuto ai canali ufficiali del club, Pierre Aubameyang ha parlato dopo la vittoria contro il Crystal Palace. Queste le dichiarazioni dell'attaccante del Chelsea: "Prima di tutto, voglio provare a godermi ogni minuto qui e fare del mio meglio per aiutare la squadra. Questa vittoria ci dà molta fiducia. Penso che, come gruppo, ottenere la prima vittoria sia stato davvero importante per noi come squadra e per il nuovo allenatore, quindi siamo davvero felici. Anche ottenere la vittoria fuori casa è un grande passo e penso che questo sia molto positivo per noi che affrontiamo una grande serie di partite difficili ora". Leao, problema rinnovo e offerte in arrivo? Ecco la posizione del Milan