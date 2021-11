Atletico Madrid-Milan, Tonali: “All’andata siamo stati una grande squadra”

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Atletico Madrid-Milan

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Atletico Madrid-Milan. Ecco cosa ha detto: "Simeone? Da giocatore, come da allenatore, ha sempre mostrato una grinta incredibile, può mangiare chiunque. Dà una carica ai suoi molto importante per un giocatore. Avere la sua energia per ogni partita è una bella cosa".

Sulla partita dell'andata: "In 11 contro 11 abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, di poterli mettere in difficoltà, e l'abbiamo fatto. Non vedo il motivo per cui non potremmo farlo domani. Siamo gli stessi, dobbiamo iniziare la partita ad alti ritmi".