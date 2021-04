Atalanta, Zapata svela: “Rigori al Milan? Non ho detto io quella frase”

Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della presunta frase detta durante Milan-Atalanta

Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Zapata ha parlato del diverbio avvenuto con Zlatan Ibrahimovic nell'ultimo Milan-Atalanta in Serie A: "Discussione con Ibrahimovic? Cose di campo. Nei giorni seguenti circolò un audio che attribuirono a me, dove si parlava di rigori per il Milan. Non ero io, ma i tifosi rossoneri mi riempirono di insulti. Pensare che io non ho nemmeno risposto a Ibrahimovic: stavo vincendo 3-0, perché mettersi a litigare?. Se sono tipo da zuffe? In campo devo farmi rispettare, sennò i difensori mi massacrano. Nella vita, invece, sono un gigante buono".