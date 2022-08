Atalanta, Percassi: “Abbiamo tutti contro: la differenza la fa la Curva Nord”

Alla vigilia del match tra Atalanta e Milan, Luca Percassi ha parlato con la tifoseria bergamasca presente al Centro Sportivo di Zingonia. Queste le dichiarazioni dell'amministratore delegato dei nerazzurri riportate da 'ANSA': "Abbiamo tutte le città, tutte le tifoserie e tutte le testate giornalistiche contro: la differenza per noi la fa la Curva Nord. C'è bisogno che il pubblico ci stia a fianco, è una stagione difficile, piena di cambiamenti. Dirigenti e giocatori sono stanchi di sentire certe cose: abbiamo bisogno dell'affetto della nostra gente e siamo sicuri non ce lo farete mai mancare". Milan, le top news di oggi: Krunic out per Bergamo. Mercato, piace Moriba.