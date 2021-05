Atalanta-Milan, Shevchenko: “Ibrahimovic può influire anche fuori campo”

Andrij Shevchenko, ex attaccante de Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport , ha parlato di Zlatan Ibrahimovic

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, ora commissario tecnico dell'Ucraina, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Shevchenko ha parlato del momento che sta attraversando la squadra di Pioli: "Non si può girare sempre a mille all'ora. Nelle ultime partite ha pesato l'assenza di Ibrahimovic. Cambia tutto a livello di carisma, perché Zlatan è un leader, ma anche dal punto di vista tattico, perché incide in area. Con lui in campo è un'altra cosa, però credo che nella partita di Bergamo anche stando fuori potrà influire".