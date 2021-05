Atalanta-Milan, Shevchenko: “Ecco il fattore a favore dei rossoneri”

Andrij Shevchenko, ex attaccante rossonero, ha parlato di Atalanta-Milan, gara che si giocherà domani sera a Bergamo

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, ora commissario tecnico dell'Ucraina, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Shevchenko ha parlato di Atalanta-Milan, gara che si giocherà domani sera a Bergamo: "I fattori a favore dei rossoneri? Prima di tutto la finale di coppa Italia. Il Milan ha avuto una settimana per prepararsi e l'Atalanta ha un tipo di gioco dispendioso. Pressa alto, gioca uno contro uno: è una squadra che mette energia in ogni partita e a fine stagione qualche giorno in più di recupero può fare la differenza. L'Atalanta ha speso tanto contro la Juve: è una carta a favore del Milan".