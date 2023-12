Milan, Ravezzani: “Pioli esperienza al termine. All’ultima spiaggia”

Il Milan perde nel recupero contro l'Atalanta. Una brutta sconfitta per i ragazzi di Stefano Pioli che non riescono ad entrare bene in campo, si riprendono e poi subiscono la beffa finale. Sono tantissimi i commenti e le reazioni nel post della Serie A. Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia e Antenna 3, ha parlato sul canale YouTube di QSVS. Ecco il suo pensiero sul Milan e sulle scelte sbagliate in estate e su Stefano Pioli.