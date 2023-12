Atalanta-Milan, Padovan: “Difesa rossonera imbarazzante. Su Pioli …”

Padovan: "Milan, lo Scudetto per me è andato"

"La Champions può darti entusiasmo ma io credo che il Milan si può rimettere solo se fa qualche acquisto, un attaccante e un difensore centrale. Non può giocare sempre Theo ma ieri la difesa è stata imbarazzante. Sul secondo gol CDK sarebbe dovuto essere in fuorigioco automatico. Ormai lo scudetto per me è andato. Pioli? Momento altalenante. Quando deve essere esonerato ha il colpo di coda positivo che lo rimette in corsa. La società voleva passare il turno e arrivare tra le prime quattro. Sono sicuro che anche se non passa il turno di Champions, Pioli rimarrebbe perchè bisognerebbe spendere soldi e soprattutto non ci sarebbero altri tranne Tudor. Calabria è il capitano, dovrebbe dare l'esempio e non farsi espellere a partita finita".