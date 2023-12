Atalanta-Milan, Bonan: “Partita durissima per i rossoneri. Senza Leao…”

Alessandro Bonan, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra Atalanta e Milan

Le parole di Alessandro Bonan su Atalanta-Milan

"Partita durissima per il Milan, che deve guardare non oltre Bergamo. Ci vorrà una risposta importante anche dal pacchetto difensivo che talvolta lascia un po' a desiderare. È una squadra che deve recuperare soprattutto Leao, con Leao è un altro Milan".